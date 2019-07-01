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16:06 01.07.2019

Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВС Украины

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Бронеавтомобиль "Барс-8" принят на вооружение ВС Украины

Многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8" для ВСУ, разработанный автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс", принят на вооружение приказом Министерства обороны Украины, сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение", - отметил Красуля агентству "Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, боевая бронированная машина разработана "Богдан Моторс" в соответствии с требованиями Вооруженных сил Украины и с учетом мировых стандартов техники такого класса.

"БАРС-8" стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2" производства НПО "Практика"), которая прошла государственные испытания.

Красуля напомнил, что разработка нового бронеавтомобиля для ВСУ началась в "Богдан Моторс" с 2015 года. Программа предусматривала создание нескольких направлений развития современного бронеавтомобиля. В результате инженерных изысканий были созданы первые прототипы бронеавтомобилей "БАРС-6" и "БАРС-8", но в ходе последующих испытаний и конструкторских поисков в линейке ББМ "Богдан Моторс" остался только "Барс-8".

"Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противоосколочного подбоя корпуса, автономной климатической системы.

Как сообщалось, полноприводный бронированный "Барс-8" разработан на базе пикапа американской Ram – подразделения Fiat Chrysler Automobiles. Имеет грузоподъемность более 2 тонн и предназначен для перевозки личного состава до 10 чел. Бронеавтомобиль оснащен турбодизельным двигателем американской Cummins Turbo Diesel мощностью 385 л.с. в паре с японской коробкой передач Aisin. Среди основных преимуществ "Барс-8" также обеспечение противоминной и баллистической защиты по стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2.

Семейство специальных бронированных машин на базе "Барс-8" предусматривает возможность установки различных боевых модулей и вооружения.

Основное предназначение "Барс-8" - обеспечение подразделений ВСУ при ведении боевых действий. Машина также может быть задействована для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач и охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

Как отметил Красуля, по предварительным оценкам военных экспертов, новый бронеавтомобиль имеет хорошую экспортную перспективу и может поставляться не только в ВСУ и других отечественных силовых структур, но и на внешние оружейные рынки.

Как сообщалось, решение о перепрофилировании автомобильного завода корпорации "Богдан" (ДП "Автосборочный завод №2") в Черкассах на выпуск военной техники было принято в 2014 году, что, как отмечает Красуля, на сегодня позволило предприятию стать полноценным участником рынка автомобилей военного и специального назначения.

Теги: #всу #барс_8 #богдан_моторс
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