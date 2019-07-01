Умер военный медик, пострадавший при обстреле санитарного автомобиля ООС в районе Водяного на Донбассе

Количество погибших от обстрела боевиками санитарного автомобиля подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное Донецкой области увеличилось до двух – от травм умер военный медик, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"Военный медик, раненный при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался", - сообщает ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Ранее в этот день пресс-центр ООС сообщил, что около 10:50 при эвакуации раненого в районе Водяного боевики обстреляли санитарный автомобиль подразделения Объединенных сил.

Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Один из раненых – военный медик находился в критическом состоянии.

Командование ООС подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.