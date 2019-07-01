В Вышгороде мужчина устроил стрельбу во дворе дома, поскольку ему не понравились съемки шоу-программы "СТБ" – полиция Киевщины

В городе Вышгород Киевской области съемочная группа телеканала "СТБ" проводила съемки очередной передачи программы в одном из многоквартирных домов, что не понравилось одному из жильцов, который выбежал на улицу и открыл стрельбу в землю, сообщает Отдел коммуникации полиции в области.

"Одному из соседей крайне не понравились непонятные "ритуалы" провидцев, разбросанные иглы и расставленные свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю. К счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. В дальнейшем вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

"Также работники полиции устанавливают законность проведения съемок такой телепередачи, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены", - говорится в сообщении.