Один украинский военный погиб и двое ранены в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля ООС возле Водяного

В районе населенного пункта Водяное Донецкой области боевики обстреляли санитарный автомобиль подразделения Объединенных сил, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, один из раненых – в критическом состоянии.

"В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих ООС получили ранения. В частности, один из раненых – военный медик находится в критическом состоянии", - сообщает ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Отмечается, что обстрел произошел около 10:50 во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное.

"Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР (противотанковой управляемой ракеты – ИФ)", - сказано в сообщении.

Командование ООС подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

"Обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Российские боевики подло бьют даже по санитарным автомобилям, оборудованным специальной маркировкой Красного креста", - сказано в сообщении ООС.

В то же время как сообщает Министерство обороны Украины, с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования совершили 7 прицельных обстрелов украинских позиций.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск получил ранения один украинский военный. Состояние здоровья нашего героя удовлетворительное", - сказано в сводке.