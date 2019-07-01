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13:22 01.07.2019

Информкампания "Возвращаем свое" пройдет к 5-летию освобождения городов Донбасса - УИНП

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Информкампания "Возвращаем свое" пройдет к 5-летию освобождения городов Донбасса - УИНП

Социально-информационная кампания к пятилетию освобождения городов востока Украины пройдет под лозунгом "Возвращаем свое", сообщают в Украинском институте национальной памяти (УИНП).

"Лозунгом данной кампании является "Возвращаем свое". Мы говорим о возвращении территорий, возвращении людей и возвращении свободы на наши земли, которые временно оккупированы врагом, которые возвращены силами наших воинов, добровольцев, волонтеров и каждого из тех, для кого важно возобновление территориальной целостности Украины", - сказал в понедельник в Киеве глава УИНП Владимир Вятрович в ходе презентации программы мероприятий и социальной информкампании к 5-летию освобождения городов востока Украины.

Он отметил, что компания направлена на то, чтобы почтить всех тех, благодаря кому были освобождены две третьи территории Донбасса.

В частности, с 1 июля в Киеве, Донецкой и Луганской областях стартует информационная кампания, которая напомнит, как 5 лет назад украинские военнослужащие освобождали украинские города от оккупации.

Так в Киеве, в понедельник, 1 июля, откроют фотовыставку "Возвращает свое" к 5-летию освобождения городов востока Украины в окнах агентства "Укринформ".

3 июля в 12:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится презентация выставки артефактов "Возвращает свое. К пятой годовщине освобождения городов востока Украины". Также 3 июля в Информационно-выставочном центре Музея Майдана пройдет специальный показ фильма "Мариуполь. Украинский форпост " - о событиях февраля-июня 2014 года и освобождения Мариуполя от российских оккупантов 13 июня 2014.

В Донецкой области 4 июля - открытие выставки "Донбасс: переPROчитанние образа" и митинг в 5-й годовщины освобождения городов Донбасса. Место проведения мероприятий: гора Карачун (Донецкая область).

В Славянске (Донецкая область) 4 июля состоится презентация книги свидетельств жертв и свидетелей российской оккупации в Крыму "Люди "серой" зоны" и книги воспоминаний женщин-воительниц, которые принимали участие в российско-украинской войне в составе ВСУ и добровольческих подразделений в 2014-2018 годах "Девушки срезают волосы", а также пройдет несколько лекций для военных.

5 июля на главной площади в Славянске пройдет открытие мемориальной доски погибшим в российско-украинской войне.

В этот же день в Дружковке (Донецкая область) пройдет открытие музея-мемориала "Сопротивление Украинского Донбасса оккупационным режимам", в здании тюрьмы, где в свое время сидели политзаключенные Олекса Тихий и Николай Руденко, а в 2014 году был застенок ДНР-НКВД.

На Луганщине в Северодонецке к пятой годовщины освобождения городов Донбасса 22 июля состоится масштабный фестиваль "История.UA".

Теги: #информкампания #уинп
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