Неизвестные украли два системных блока из Харьковского апелляционного суда – полиция

Неизвестные демонтировали металлические решетки на первом этаже Харьковского апелляционного суда, залезли через окно в кабинет и забрали два системных блока.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции Харькова в понедельник утром.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.