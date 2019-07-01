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12:07 01.07.2019

Неизвестные украли два системных блока из Харьковского апелляционного суда – полиция

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Неизвестные украли два системных блока из Харьковского апелляционного суда – полиция

 Неизвестные демонтировали металлические решетки на первом этаже Харьковского апелляционного суда, залезли через окно в кабинет и забрали два системных блока.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции Харькова в понедельник утром.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Теги: #полиция #суд #харьков #кража
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