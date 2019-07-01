В Украине начинаются многонациональные учения "Си Бриз-2019"

В Одесской и Николаевской и Херсонской областях, а также в северо-западной части Черного моря 1 июля стартуют украинско-американские учения "Си Бриз-2019".

В ходе учений военные из двух десятков стран отработают выполнение задач по стандартам НАТО - на земле, в воде, под водой и в воздухе. Военные анонсируют уникальный формат проведения подготовки.

В морской компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Новацией нынешних учений станет отработка речного элемента. По легенде враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы Украины, в частности Морской охраны.

В практических действиях силы Морской охраны и пограничной авиации примут участие в двух тактических группах (в группе скоростных патрульных катеров и многонациональной группе), где поочередно будут председательствовать руководители учений - Украина и США.

Многонациональная группа кораблей, в которую будет входить флагман Морской охраны корабль "Григорий Куропятников", получит задание по проведению стабилизационных действий в кризисном районе, в рамках которых будут отрабатываться стрельбы из всего имеющегося вооружения, противодиверсионной обороне корабля на переходе морем, передача грузов, поиск и спасения человека за бортом, проведение обзорных операций.

Подготовка обзорных команд доверена инструкторам Международного центра подготовки обзорных групп НАТО с местом дислокации в Греции. Они проведут курс специализированных тренингов для обозревателей из состава экипажей кораблей и катеров, а также для бойцов отделов специальных действий на воде, осуществляют силовую поддержку обычных обзорных групп.

Вновь будут проведены штурмовые тренинги бойцов отделов специальных действий на воде. Они будут включать в себя беспарашутное десантирование с вертолета в воду, высадку с вертолета на судно и островной объект с помощью специальных спусковых устройств.

"Всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты и 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, "Си Бриз" проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины" от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.