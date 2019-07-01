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08:22 01.07.2019

Зеленский надеется, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения на Донбассе

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Зеленский надеется, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

"Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса", - сказал он в размещенном им видео на своей странице в Facebook в понедельник утром.

 

 

Теги: #оос #зеленский #украина
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