Зеленский надеется, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

"Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса", - сказал он в размещенном им видео на своей странице в Facebook в понедельник утром.