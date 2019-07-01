События

07:48 01.07.2019

За прошедшие сутки боевики НВФ совершили 25 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе, украинские военные не пострадали - штаб ООС

2 мин читать
За прошедшие сутки боевики НВФ совершили 25 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе, украинские военные не пострадали - штаб ООС

В течение суток воскресенья, 30 июня, боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 25 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке ООС по состоянию на 7.00 понедельника, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четыре раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП; возле Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Широкино - из автоматических гранатометов; в районе населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП; окраину Павлополя - со станковой противотанкового гранатомета; дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета; возле поселка Пески - с 120 мм миномета; окраину Талаковки - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм; в районе населенного пункта Троицкое - со станковой противотанкового гранатомета; два раза рядом Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; окраине Красногоровки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; район населенного пункта Верхнеторецкое - с станкового противотанкового гранатомета", -  рассказали в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Луганское, Новолуганское, Новотошковское..

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 мм; в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм.", - отметили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

"По данным украинской разведки 30 июня один оккупант уничтожен и один получил ранения", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:00 01.07.2019
В результате "пьяного" ДТП в Харькове пострадали четверо, в том числе двое детей

В результате "пьяного" ДТП в Харькове пострадали четверо, в том числе двое детей

06:06 01.07.2019
В Киеве на Оболони произошла стрельба в кафе, есть раненые

В Киеве на Оболони произошла стрельба в кафе, есть раненые

04:29 01.07.2019
Харьковская полиция задержала рецедивиста, выманивавшего деньги у пенсионеров под предлогом установки газовых счетчиков

Харьковская полиция задержала рецедивиста, выманивавшего деньги у пенсионеров под предлогом установки газовых счетчиков

22:49 30.06.2019
Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно – Порошенко

Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно – Порошенко

22:28 30.06.2019
Националисты провели во Львове "Марш тысячелетия Украинского государства"

Националисты провели во Львове "Марш тысячелетия Украинского государства"

21:52 30.06.2019
Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 - ЦИК

Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 - ЦИК

20:50 30.06.2019
Вооруженные формирования с неподконтрольной территории Луганской области 30 июня сообщили о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской - СММ ОБСЕ

Вооруженные формирования с неподконтрольной территории Луганской области 30 июня сообщили о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской - СММ ОБСЕ

20:18 30.06.2019
Вакарчук считает, что украинских моряков нельзя возвращать из РФ как преступников, но поддерживает "нестандартные подходы" по их освобождению

Вакарчук считает, что украинских моряков нельзя возвращать из РФ как преступников, но поддерживает "нестандартные подходы" по их освобождению

20:16 30.06.2019
Мы стали свидетелями лучшего за всю историю выступления нашей сборной на Европейский играх - Жданов

Мы стали свидетелями лучшего за всю историю выступления нашей сборной на Европейский играх - Жданов

19:19 30.06.2019
На Донбассе в Воскресенье боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

На Донбассе в Воскресенье боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вооруженные формирования с неподконтрольной территории Луганской области 30 июня сообщили о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской - СММ ОБСЕ

ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

В Николаевской области горели два поля с пшеницей

ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года – СМИ

Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

Туск прервал саммит ЕС для новых консультаций с руководителями государств-членов

Анкара требует от Хафтара освободить задержанных турецких граждан

Эстонские консерваторы поставят в парламенте на голосование вопрос о выходе Эстонии из состава Совета Европы

Саммит ЕС, участники которого обсудят кандидатов на руководящие должности в союзе, будет непростым – Меркель

Туск обсудит с руководством фракций Европарламента кандидатов на посты высших европейских чиновников

Анкара обещает дать отпор в случае враждебных действий Хафтара

Жаркая погода вернется в Украину с началом недели

Полиция проверяет информацию о повреждении общественной приемной Бойко в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА