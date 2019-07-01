За прошедшие сутки боевики НВФ совершили 25 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе, украинские военные не пострадали - штаб ООС

В течение суток воскресенья, 30 июня, боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 25 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке ООС по состоянию на 7.00 понедельника, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четыре раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП; возле Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Широкино - из автоматических гранатометов; в районе населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП; окраину Павлополя - со станковой противотанкового гранатомета; дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета; возле поселка Пески - с 120 мм миномета; окраину Талаковки - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм; в районе населенного пункта Троицкое - со станковой противотанкового гранатомета; два раза рядом Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; окраине Красногоровки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; район населенного пункта Верхнеторецкое - с станкового противотанкового гранатомета", - рассказали в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Луганское, Новолуганское, Новотошковское..

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 мм; в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм.", - отметили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

"По данным украинской разведки 30 июня один оккупант уничтожен и один получил ранения", - подытожили в штабе ООС.