Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года – СМИ

Переговоры между США и КНДР по вопросам денуклеаризации могут на рабочем уровне возобновиться в июле текущего года, сообщил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

"Это произойдет где-то в июле, вероятно в течение двух или трех недель, по моим предположениям, в середине месяца, в месте, которое еще предстоит определить, - сказал Помпео на американской военной базе Осан в Южной Корее.

Ранее он написал в своем твиттере: "Я готов к работе с моим северокорейским визави над выполнением обещаний, сделанных нашими странами в Сингапуре (на первой встрече лидеров США и КНДР - ИФ). Сегодня стороны подтвердили эти обещания".

По словам Помпео, "мы готовы к переговорам с КНДР, но полны решимости имплементировать резолюции СБ ООН (по санкциям - ИФ)".

Это заявление стало результатом встречи в демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Южную Корею, президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Стороны договорились в течение ближайших недель сформировать группы переговорщиков и определить возможные дальнейшие шаги по решению спорных вопросов.

Помпео добавил, общаясь с журналистами: "Мы считаем, что у нас есть отправная точка для этих дискуссий, мы в такой ситуации, когда можем действительно оценить, есть ли четкий путь вперед. Сегодня я выслушал председателя Кима. Я думаю, что есть".

По словам Помпео, американскую команду на переговорах будет возглавлять спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, однако он пока не знает, кто возглавит северокорейскую делегацию.