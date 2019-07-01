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06:06 01.07.2019

В Киеве на Оболони произошла стрельба в кафе, есть раненые

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В Киеве на Оболони произошла стрельба в кафе, есть раненые

В Киеве на Оболони в кафе на ул. Автозаводской между компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги, сообщает отдел коммуникации со СМИ Глвного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве.

В кафе между отдыхающими началась ссора.

"Словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал пистолет и выстрелил в оппонента. Потерпевший получил ранение ноги, поэтому ему вызвали "скорую", которая оказывала необходимую медицинскую помощь. Тем временем компания "стрелка" скрылась с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в городе Киевев в воскресенье.

Оперативный дежурный ввел специальный полицейский план для задержания злоумышленников. Уже через час по ул. Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки.

"В салоне иномарки полицейские нашли пистолет, а при поверхностном осмотре у девушки обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз", - отметили в Нацполиции.

"Стрелками" оказались  четверо граждан другого государства. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - подытожили в полиции.

Теги: #киев #стрельба #украина #конфликт
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