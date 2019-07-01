Анкара требует от Хафтара освободить задержанных турецких граждан
ТВ МИД Турции предупредили, что Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара ждут серьезные последствия, если она не освободит задержанных шестерых турецких граждан.
По сообщению агентства "Анадолу", в министерстве предупредили, что если эти люди не выйдут на свободу, то Анкара будет считать "законными целями" объекты под контролем сил Хафтара.
Кризис между Хафтаром и Турцией разгорелся в последние дни после успешного наступления противников ЛНА под Триполи. Представитель Хафтара ранее на этой неделе обвинил Турцию в поддержке контролирующих ливийскую столицу сил. Затем появились сообщения о том, что бойцы ЛНА задержали нескольких турецких граждан.