События

21:52 30.06.2019

Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 - ЦИК

2 мин читать
Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 - ЦИК

Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия сочла целесообразным включить в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины позиции по политической партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" под № 22 без проведения жеребьевки", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в воскресенье вечером.

Пресс-служба ЦИК объяснила, что 29 июня во исполнение решения Верховного Суда комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Поэтому 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в народные депутаты, при которой большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

"Участники совещания указывали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, за кандидатов в народные депутаты от которой избиратель может отдать свой голос. Поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления", - отметили в ЦИК.

 

им

Теги: #номер #украина #партия #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:49 30.06.2019
Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно – Порошенко

Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно – Порошенко

22:28 30.06.2019
Националисты провели во Львове "Марш тысячелетия Украинского государства"

Националисты провели во Львове "Марш тысячелетия Украинского государства"

20:50 30.06.2019
Вооруженные формирования с неподконтрольной территории Луганской области 30 июня сообщили о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской - СММ ОБСЕ

Вооруженные формирования с неподконтрольной территории Луганской области 30 июня сообщили о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской - СММ ОБСЕ

20:18 30.06.2019
Вакарчук считает, что украинских моряков нельзя возвращать из РФ как преступников, но поддерживает "нестандартные подходы" по их освобождению

Вакарчук считает, что украинских моряков нельзя возвращать из РФ как преступников, но поддерживает "нестандартные подходы" по их освобождению

20:16 30.06.2019
Мы стали свидетелями лучшего за всю историю выступления нашей сборной на Европейский играх - Жданов

Мы стали свидетелями лучшего за всю историю выступления нашей сборной на Европейский играх - Жданов

19:19 30.06.2019
На Донбассе в Воскресенье боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

На Донбассе в Воскресенье боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

14:33 30.06.2019
Жаркая погода вернется в Украину с началом недели

Жаркая погода вернется в Украину с началом недели

11:04 30.06.2019
За "пьяное лжеминирование" жителю Харьковщины "светит" до 6 лет

За "пьяное лжеминирование" жителю Харьковщины "светит" до 6 лет

10:44 30.06.2019
За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 37,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 37,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств

10:33 30.06.2019
Правоохранители задержали правонарушителя, который якобы "минировал" железнодорожный вокзал в Черкассах

Правоохранители задержали правонарушителя, который якобы "минировал" железнодорожный вокзал в Черкассах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

В Николаевской области горели два поля с пшеницей

ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донбасса

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит ЕС, участники которого обсудят кандидатов на руководящие должности в союзе, будет непростым – Меркель

Туск обсудит с руководством фракций Европарламента кандидатов на посты высших европейских чиновников

Анкара обещает дать отпор в случае враждебных действий Хафтара

Полиция проверяет информацию о повреждении общественной приемной Бойко в Харькове

За "пьяное лжеминирование" жителю Харьковщины "светит" до 6 лет

ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу в демилитаризованной зоне

СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

Участники митинга в Алматы приняли резолюцию о реализации права на мирные собрания

В воскресенье пройдут выборы в 66 тергромадах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА