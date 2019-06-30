Вооруженные формирования с неподконтрольной территории Луганской области 30 июня сообщили о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской - СММ ОБСЕ

Боевики незаконных вооруженных формирований с неподконтрольной территории Луганской области 30 июня сообщили о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, сообщает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

"29 июня СММ ОБСЕ получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованной участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.

30 июня Миссия получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведения сил и средств на согласованной участке разведения в районе Станицы Луганской", - говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ в воскресенье.

СММ ОБСЕ с 26 июня начала фиксировать процесс разведения сил и средств когда личный состав Вооруженных сил Украины и члены незаконных вооруженных формирований оставляли их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.

"Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминирования, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения", - отметили в СММ ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, СММ ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма.

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал он.