Мы стали свидетелями лучшего за всю историю выступления нашей сборной на Европейский играх - Жданов

Украина завоевала 3-е место в общекомандном зачете на Европейских играх - 2019, проходящих в Минске, что стало ее лучшим результатом, сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"И вот Украина уже на третьем месте II Европейских игр в Минске. 51 медаль: феноменальные 16 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых! Замечательный победный результат, который является лучшей оценкой нашей работы за эти 5 лет. Этот результат полностью опровергает все мифы и ложь о том, что украинский спорт высших достижений пришел в упадок, а наше государство якобы покидают сотни лучших спортсменов. Друзья, это просто неправда. Украина не проигрывает - Украина побеждает", - написал министр на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Жданов отметил, что олимпийский и не олимпийский спорт не находится в состоянии упадка но и создаются более качественные условия для его развития.

"Искренне благодарен главным героям Минска - всем спортсменам сборной, тренерам, врачам, нашему штабу. Благодарность и уважение всем кто победил и завоевал медаль, всем, кто принимал участие и боролся до конца, но немного не хватило до пьедестала, всем, кто болел и приближал эту победу", - подытожил министр.

Сборная Украины в итоге получила 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых) и заняла третье место в общекомандном зачете среди 50 стран-участниц. Первое место заняла сборная России - 44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. Вторыми финишировали хозяева Игр-2019 белорусы (24, 16, 29).