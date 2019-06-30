События

19:19 30.06.2019

На Донбассе в Воскресенье боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

1 мин читать
На Донбассе в Воскресенье боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

На Донбассе с начала воскресенья боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: два раза вблизи населенного пункта Марьинка, по направлению Трудовская - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП; неподалеку Лебединского, по направлению Ужовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом Широкино, по направлению Саханка - с автоматических гранатометов; неподалеку Опытного, по направлению Спартака - из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП; окраину населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского - со станкового противотанкового гранатомета", - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись  населенные пункты Луганское и Новолуганское.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:18 30.06.2019
Вакарчук считает, что украинских моряков нельзя возвращать из РФ как преступников, но поддерживает "нестандартные подходы" по их освобождению

Вакарчук считает, что украинских моряков нельзя возвращать из РФ как преступников, но поддерживает "нестандартные подходы" по их освобождению

20:16 30.06.2019
Мы стали свидетелями лучшего за всю историю выступления нашей сборной на Европейский играх - Жданов

Мы стали свидетелями лучшего за всю историю выступления нашей сборной на Европейский играх - Жданов

14:33 30.06.2019
Жаркая погода вернется в Украину с началом недели

Жаркая погода вернется в Украину с началом недели

11:04 30.06.2019
За "пьяное лжеминирование" жителю Харьковщины "светит" до 6 лет

За "пьяное лжеминирование" жителю Харьковщины "светит" до 6 лет

10:44 30.06.2019
За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 37,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 37,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств

10:33 30.06.2019
Правоохранители задержали правонарушителя, который якобы "минировал" железнодорожный вокзал в Черкассах

Правоохранители задержали правонарушителя, который якобы "минировал" железнодорожный вокзал в Черкассах

10:20 30.06.2019
ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

10:13 30.06.2019
СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

09:21 30.06.2019
В воскресенье пройдут выборы в 66 тергромадах

В воскресенье пройдут выборы в 66 тергромадах

08:43 30.06.2019
В Николаевской области горели два поля с пшеницей

В Николаевской области горели два поля с пшеницей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

В Николаевской области горели два поля с пшеницей

ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донбасса

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит ЕС, участники которого обсудят кандидатов на руководящие должности в союзе, будет непростым – Меркель

Туск обсудит с руководством фракций Европарламента кандидатов на посты высших европейских чиновников

Анкара обещает дать отпор в случае враждебных действий Хафтара

Полиция проверяет информацию о повреждении общественной приемной Бойко в Харькове

За "пьяное лжеминирование" жителю Харьковщины "светит" до 6 лет

Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу в демилитаризованной зоне

Участники митинга в Алматы приняли резолюцию о реализации права на мирные собрания

ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донбасса

Два украинских военных ранены вследствие 31 обстрела боевиков позиций ВСУ на Донбассе

У кандидата от "Слуги народа" обнаружили израильский паспорт – "ОПОРА"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА