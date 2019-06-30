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15:57 30.06.2019

Анкара обещает дать отпор в случае враждебных действий Хафтара

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Анкара обещает дать отпор в случае враждебных действий Хафтара

Турция готова жестко отреагировать в случае враждебных действий со стороны сил Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, заявил в воскресенье турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Турция продолжает усилия по вкладу в обеспечение мира и безопасности в Ливии. На данном фоне любой враждебный шаг или атаки на турецкую сторону получат самый жесткий отпор. Хотелось бы отметить, что Анкара предприняла в данной связи все необходимые меры", - сообщил министр агентству "Анадолу".

Комментарий последовал после того, как представитель армии Хафтара, комментируя потерю контроля над городом Гарьян к югу от Триполи, пригрозил атаковать турецкие объекты в Ливии. Такую позицию он озвучил, так как, по мнению сторонников Хафтара, Турция оказывает поддержку их противникам, удерживающим Триполи.

Теги: #турция
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