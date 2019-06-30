Жаркая погода вернется в Украину с началом недели

В ближайшие сутки, 1 июня, погоду в Украине будет определять сухая воздушная масса, ночь будет умеренно теплой, день – жарким, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в восточных областях 9-14°, днем 29-34°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 15-17°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 июля самая высокая температура днем была 33,1 в 1910г., самая низкая ночью 7,7 в 1908 г.

На 2 июля синоптики прогнозируют ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 25-30°, на юге, востоке и в Днепропетровской области 30-35°.

В Киеве 2 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 26-28°.

30 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-24°, в Днепре в пределах Киева 22°.