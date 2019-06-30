Полиция проверяет информацию о повреждении общественной приемной Бойко в Харькове

В воскресенье утром в полицию поступила информация о повреждении общественной приемной народного депутата Юрия Бойко в Харькове.

"Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции Харькова. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Проверка продолжается.

Это уже второй случай повреждения приемной с момента ее открытия 26 июня.

Как сообщалось, в ночь на 27 июня неизвестные разбили в приемной стекло и облили ее зеленкой.