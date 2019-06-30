События

11:04 30.06.2019

За "пьяное лжеминирование" жителю Харьковщины "светит" до 6 лет

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Полицейские задержали 34-летнего жителя Купянска (Харьковской области) по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании ювелирного магазина.

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий работники Купянского отдела полиции разоблачили в совершении данного преступления 34-летнего местного жителя. Установлено, что данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона своей знакомой сообщил полиции ложную информацию о минировании ювелирного магазина. Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 6 лет тюремного заключения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел 8 июня. К оператору службы 102 поступило сообщение от мужчины, который заявил о минировании ювелирного магазина.

Полицейские осмотрели двухэтажное здание магазина и прилегающую территорию общей площадью 700 кв. метров и эвакуировали 7 человек (продавцов, охранника и посетителей магазина). Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #украина #лжеминер #задержание #харьковская_область
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