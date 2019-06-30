События

10:44 30.06.2019

За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 37,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств

1 мин читать

За минувшие сутки через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил последовали 37,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств, сообщила Государственная пограничная служба.

"В целом вчера через КПВВ последовало 37,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на утро воскресенья в очередях собралось 170 автомобилей.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/45; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 15/35; "Гнутово" - 10/15", - сообщили пограничники.

Кроме того в субботу военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов из состава Объединенных сил в КПВВ "Майорское", "Марьинка" и "Новотроицкое" предотвратили четыре попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил.

"В частности, через линию разграничения пытались провезти одежду, компьютерную и аудио-технику, кухонные принадлежности на общую сумму более 90 тыс. грн", - добавили в пресс-службе ведомства.

Представители ГФС изъяли товары для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

 

Теги: #транспорт #оос #кпвв #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 30.06.2019
За "пьяное лжеминирование" жителю Харьковщины "светит" до 6 лет

За "пьяное лжеминирование" жителю Харьковщины "светит" до 6 лет

10:33 30.06.2019
Правоохранители задержали правонарушителя, который якобы "минировал" железнодорожный вокзал в Черкассах

Правоохранители задержали правонарушителя, который якобы "минировал" железнодорожный вокзал в Черкассах

10:20 30.06.2019
ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

10:13 30.06.2019
СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

09:21 30.06.2019
В воскресенье пройдут выборы в 66 тергромадах

В воскресенье пройдут выборы в 66 тергромадах

08:43 30.06.2019
В Николаевской области горели два поля с пшеницей

В Николаевской области горели два поля с пшеницей

08:05 30.06.2019
ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донбасса

ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донбасса

07:43 30.06.2019
Два украинских военных ранены вследствие 31 обстрела боевиков позиций ВСУ на Донбассе

Два украинских военных ранены вследствие 31 обстрела боевиков позиций ВСУ на Донбассе

05:37 30.06.2019
У кандидата от "Слуги народа" обнаружили израильский паспорт – "ОПОРА"

У кандидата от "Слуги народа" обнаружили израильский паспорт – "ОПОРА"

04:29 30.06.2019
Суд отклонил апелляцию нардепа Парасюка к ЦИК об отказе регистрировать его кандидатом на выборах в Раду

Суд отклонил апелляцию нардепа Парасюка к ЦИК об отказе регистрировать его кандидатом на выборах в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

В Николаевской области горели два поля с пшеницей

ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донбасса

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу в демилитаризованной зоне

Участники митинга в Алматы приняли резолюцию о реализации права на мирные собрания

На Донетчине правоохранители раскрыли сеть фальшивых "реабилитационных центров"

Эсминец ВМС США вошел в Черное море, идет к Одессе для участия в учениях

На Донбассе в субботу боевики 11 раз нарушили "режим тишины", ранен один украинский военный

В Тбилиси проходит многотысячный марш оппозиции за отставку министра МВД

Из морпорта "Черноморск" будет курсировать паром в Италию

Украинские военные непричастны к обстрелу домов в Пикузах на Донбассе

УГКЦ будет снова просить у Рима статус патриархата

Фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачный" в северо-западной части Черного моря отработал ряд учебно-боевых задач

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА