События

10:33 30.06.2019

Правоохранители задержали правонарушителя, который якобы "минировал" железнодорожный вокзал в Черкассах

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В Черкассах из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала правоохранители эвакуировали около 150 человек.

Как сообщает сектор коммуникации Национальной полиции Черкасской области, обычное движение поездов нарушено не было.

Сообщение о якобы минировании вокзала поступило вечером 29 июня.

Правоохранители осмотрели помещения и прилегающую территорию вокзала, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Следователи установили личность "минера", им оказался житель Черкасс. Его местонахождение установлено, злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), которая предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Теги: #псевдоминер #украина #задержание #черкассы
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