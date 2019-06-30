События

10:18 30.06.2019

Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу в демилитаризованной зоне

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Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проводят в воскресенье встречу в демилитаризованной зоне, сообщают американские и азиатские телеканалы, транслирующие это событие в прямом эфире.

Ранее Трамп предупреждал, что речь, скорее всего, пойдет о короткой встрече. В связи с этим аналитики считают, что от нее не следует ждать ощутимых практических результатов.

Президент США Дональд Трамп стал первым в истории главой американского государства, попавшим на территорию КНДР.

Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал произошедшее историческим событием.

Затем уже Ким Чен Ын прошел на южнокорейскую территорию. Там Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прошли в здание для продолжения переговоров.

Теги: #сша #кндр #встреча
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