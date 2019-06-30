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10:13 30.06.2019

СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

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СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма.

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал он.

Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

Теги: #станица_луганская #обсе #украина #разведение
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