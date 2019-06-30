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09:21 30.06.2019

В воскресенье пройдут выборы в 66 тергромадах

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В воскресенье пройдут выборы в 66 тергромадах

В Украине в воскресенье, 30 июня, проходят выборы в 66 объединенных территориальных громадах (ОТГ), сообщила пресс-служба вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

"Парламентские предвыборные гонки – конечно, важно, но сегодня - главные выборы - выборы в ОТГ! Сегодня рождаются еще 66 общин с новыми полномочиями и возможностями", - написал Зубко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, жители тергромад изберут "менеджеров и управленцев, с которыми вместе будут строить свое будущее – успешное и европейское".

Также Зубко отметил, что первые выборы депутатов и мэров местных советов в ОТО пройдут в 19 областях Украины. В частности, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской области.

Он отметил, что в воскресенье также пройдут дополнительные выборы депутатов 30 местных советов (14 сельских, 16 поселковых), которые присоединяются к ОТГ. В частности, в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

 

Теги: #теробщины #зубко #украина #выборы
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