События

05:37 30.06.2019

У кандидата от "Слуги народа" обнаружили израильский паспорт – "ОПОРА"

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У кандидата от "Слуги народа" обнаружили израильский паспорт – "ОПОРА"

Центральная избирательная комиссия проводит проверку данных о наличии у кандидата от партии "Слуги народа" Александра Куницкого двойного гражданства и паспорта Израиля, сообщила гражданская сеть "Опора".

Эту информацию официально подтвердил советник председателя ЦИК Александр Остапа.

"Есть материалы о том, что у Куницкого есть двойное гражданство и о паспорте... Сейчас в ЦИК есть все доказательные документы. Сейчас проходит расследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - заявил Остапа.

Относительно времени, которое может занять проверка этой информации, представитель ЦИК не уточнил.

Теги: #кандидат #украина #двойное_гражданство #слуга_народа
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