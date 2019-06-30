У кандидата от "Слуги народа" обнаружили израильский паспорт – "ОПОРА"

Центральная избирательная комиссия проводит проверку данных о наличии у кандидата от партии "Слуги народа" Александра Куницкого двойного гражданства и паспорта Израиля, сообщила гражданская сеть "Опора".

Эту информацию официально подтвердил советник председателя ЦИК Александр Остапа.

"Есть материалы о том, что у Куницкого есть двойное гражданство и о паспорте... Сейчас в ЦИК есть все доказательные документы. Сейчас проходит расследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - заявил Остапа.

Относительно времени, которое может занять проверка этой информации, представитель ЦИК не уточнил.