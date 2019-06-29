События

23:14 29.06.2019

Эсминец ВМС США вошел в Черное море, идет к Одессе для участия в учениях

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Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу вечером, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В настоящее время эсминец ВМС США, имеющий на борту крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, идет по Черному морю в направлении Одессы, куда он должен прибыть в воскресенье.

Корабль примет участие в начинающихся 1 июля у берегов Украины многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

Ранее в субботу 6-й оперативный флот ВМС США сообщил, что "Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze 2019".

Теги: #заход #сша #корабль #черноморье
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