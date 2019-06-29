Из морпорта "Черноморск" будет курсировать паром в Италию

В ходе рабочего визита украинской делегации в Италию обсуждался вопрос запуска парома из морского порта "Черноморск" (Одесская обл.) в итальянский город Бари, сообщила пресс-служба правительственного портала в субботу в Фейсбук.

"Из украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром!", - сказано в сообщении.

Бари - приморский город в Южной Италии. Это один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр, и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.