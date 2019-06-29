Украинские военные непричастны к обстрелу домов в Пикузах на Донбассе

В штабе Операция объединенных сил отвергают очередная попытки обвинить украинских военных в обстреле населенного пункта на Донбассе

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ опубликована информация о факте обстрела домов в Пикузах на неподконтрольной правительству Украины территории. 26 июня наблюдатели прибыли на место происшествия, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки. Кроме того, осколками была посечена стена этого же двухэтажного здания. По мнению представителей Миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, якобы выпущенных с западного направления", - сообщает штаб ООС на своей странице в Фейсбук вечером в субботу.

"Вместе с тем, на улице Ахматовой, 37, во дворе, сотрудники патруля обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты. От ударной волны, в нежилом доме были повреждены окна и оконные ставни. По словам местных жителей, обстрел произошел утром 26 июня", - говорится в сообщении.

"На основании данных украинской стороны СЦКК, огневая активность подразделений ВС Украины и вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Пикуза, указывает на то, что 26 июня противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25. Украинские подразделения огонь в ответ не открывали... Учитывая указанные временные показатели, причастность украинских армейцев к данному инциденту не подтверждается", - заявили в ООС .

"Провокационные обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения", - отмечается в сообщении ООС.