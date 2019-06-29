События

17:55 29.06.2019

УГКЦ будет снова просить у Рима статус патриархата

2 мин читать
УГКЦ будет снова просить у Рима статус патриархата

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) во время июльской встречи в Риме будет обсуждать с Папой Римским Франциском вопрос получения от Ватикана статуса патриархата.

"Мы просим его (понтифика – ИФ) об этом на каждой встрече, в частности, когда говорим о том, как мы живем….С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создание или провозглашения) - это вопрос, который предстоит решению Вселенского Архиерея, и мы уважаем свободу его решения", - сказал глава УГКЦ в интервью "Религиозно-информационной службе Украины".

- "Для нас патриархат - это не только какой-то титул или звание, а прежде всего способ существования. … Наш способ упорядочить пастырскую жизнь соответствует способу существования именно патриарших структур…. Очевидно, что мы в общении с Апостольской столицей, но центр глобального единства нашей Церкви происходит через предстоятеля. Поэтому наши епископы со всего мира отвечают не только за свою епархию, но за всю нашу Церковь во всем мире. То есть, когда нужно выбрать нового епископа для Австралии, то наши епископы со всего мира ищут лучшего кандидата и голосуют за этот выбор. Поэтому это способ существования как патриаршей Церкви", - заявил архиепископ Святослав.

Он подчеркнул, что именно глава УГКЦ "освящает ежегодно миро для всей Церкви". "Мы не берем миро из Ватикана или где угодно. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было освящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве", - сказал предстоятель УГКЦ.

По его словам, употребление в некоторых документах УГКЦ и во время литургии титула патриарха, это уже традиция, "потому что народ имеет право на это - молиться за патриарха, и такого типа терминология соответствует нашей церковнославянской традиции", а "терминология верховного архиепископства происходит из греческого мира и она до конца не соответствует нашим реалиям".

Ранее архиепископ Святослав сообщал, что Франциск приглашает иерархов УГКЦ на встречу, которая состоится в Риме 5 и 6 июля.

Теги: #украина #архиепископ #угкц
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 29.06.2019
Из морпорта "Черноморск" будет курсировать паром в Италию

Из морпорта "Черноморск" будет курсировать паром в Италию

18:16 29.06.2019
Украинские военные непричастны к обстрелу домов в Пикузах на Донбассе

Украинские военные непричастны к обстрелу домов в Пикузах на Донбассе

16:57 29.06.2019
В отделении полиции в Донецкой области застрелился задержанный

В отделении полиции в Донецкой области застрелился задержанный

16:23 29.06.2019
У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области

У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области

16:19 29.06.2019
На украинско-польской границе задержаны 7 нелегальных мигрантов с Коморских островов

На украинско-польской границе задержаны 7 нелегальных мигрантов с Коморских островов

13:51 29.06.2019
В Днепропетровской области автомобиль столкнулся с ж/д платформой

В Днепропетровской области автомобиль столкнулся с ж/д платформой

13:31 29.06.2019
Один человек погиб и двое травмированы в результате падения дерева в Харькове

Один человек погиб и двое травмированы в результате падения дерева в Харькове

12:22 29.06.2019
Порошенко встревожен: никто не позвонил в Киев накануне встречи президентов США и России в Осаке

Порошенко встревожен: никто не позвонил в Киев накануне встречи президентов США и России в Осаке

11:44 29.06.2019
В Украине в ближайшие сутки будет прохладно по ночам и тепло днем

В Украине в ближайшие сутки будет прохладно по ночам и тепло днем

11:23 29.06.2019
Путин: возвращение РФ в ПАСЕ никак не связано с темой освобождения украинских моряков

Путин: возвращение РФ в ПАСЕ никак не связано с темой освобождения украинских моряков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

Делегация конгрессменов США 30 июня прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

На Донбассе в пятницу боевики 14 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

ПОСЛЕДНЕЕ

Фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачный" в северо-западной части Черного моря отработал ряд учебно-боевых задач

Турция получит некоторые технологии в рамках контракта по С-400

Умерла вторая пострадавшая от падения дерева в Харьковской области

Кандидат в депутаты в Киевской области разместил агитплакат на сожженном автобусе, который был вещдоком

В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

Полиция выявила сеть "трудовых лагерей", где людей с нарко- и алкозависимостью заставляли выполнять тяжелую работу

На Донеччині відремонтували пошкоджений водопровід Горлівка-Торецьк

Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

В Украине с начала июня утонули более 300 человек, в том числе 42 ребенка

Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА