События

16:57 29.06.2019

В отделении полиции в Донецкой области застрелился задержанный

1 мин читать
В отделении полиции в Донецкой области застрелился задержанный

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по факту смерти в отделении полиции в Донецкой области 28-летнего задержанного, который якобы застрелился из табельного оружия полицейского.

Как сообщаете в субботу на сайте ГБР, в четверг, 27 июня, в одном из служебных кабинетов Константиновского отделения полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа.

"В ходе допроса подозреваемый, на которого было надето специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался", - сказано в сообщении.

Следователи Краматорского теруправления ГБР прибыли на место происшествия. Выясняются все обстоятельства инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

Открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.

Теги: #донецкая_область #гбр #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 29.06.2019
Из морпорта "Черноморск" будет курсировать паром в Италию

Из морпорта "Черноморск" будет курсировать паром в Италию

18:16 29.06.2019
Украинские военные непричастны к обстрелу домов в Пикузах на Донбассе

Украинские военные непричастны к обстрелу домов в Пикузах на Донбассе

17:55 29.06.2019
УГКЦ будет снова просить у Рима статус патриархата

УГКЦ будет снова просить у Рима статус патриархата

16:23 29.06.2019
У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области

У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области

16:19 29.06.2019
На украинско-польской границе задержаны 7 нелегальных мигрантов с Коморских островов

На украинско-польской границе задержаны 7 нелегальных мигрантов с Коморских островов

13:51 29.06.2019
В Днепропетровской области автомобиль столкнулся с ж/д платформой

В Днепропетровской области автомобиль столкнулся с ж/д платформой

13:31 29.06.2019
Один человек погиб и двое травмированы в результате падения дерева в Харькове

Один человек погиб и двое травмированы в результате падения дерева в Харькове

12:22 29.06.2019
Порошенко встревожен: никто не позвонил в Киев накануне встречи президентов США и России в Осаке

Порошенко встревожен: никто не позвонил в Киев накануне встречи президентов США и России в Осаке

11:44 29.06.2019
В Украине в ближайшие сутки будет прохладно по ночам и тепло днем

В Украине в ближайшие сутки будет прохладно по ночам и тепло днем

11:23 29.06.2019
Путин: возвращение РФ в ПАСЕ никак не связано с темой освобождения украинских моряков

Путин: возвращение РФ в ПАСЕ никак не связано с темой освобождения украинских моряков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

Делегация конгрессменов США 30 июня прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

На Донбассе в пятницу боевики 14 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

ПОСЛЕДНЕЕ

Фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачный" в северо-западной части Черного моря отработал ряд учебно-боевых задач

Турция получит некоторые технологии в рамках контракта по С-400

Умерла вторая пострадавшая от падения дерева в Харьковской области

Кандидат в депутаты в Киевской области разместил агитплакат на сожженном автобусе, который был вещдоком

В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

Полиция выявила сеть "трудовых лагерей", где людей с нарко- и алкозависимостью заставляли выполнять тяжелую работу

На Донеччині відремонтували пошкоджений водопровід Горлівка-Торецьк

Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

В Украине с начала июня утонули более 300 человек, в том числе 42 ребенка

Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА