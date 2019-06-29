События

16:19 29.06.2019

На украинско-польской границе задержаны 7 нелегальных мигрантов с Коморских островов

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На украинско-польской границе задержаны 7 нелегальных мигрантов с Коморских островов

На границе Украины и Польши украинские пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов с Коморских островов, сообщает пресс-служба Мостиского погранотряда Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, пограничный наряд утром в субботу проверял участок, прилегающий к границе пункта пропуска "Краковец", когда трое нелегалов попытались преодолеть заградительный забор.

Позже пограничники задержали еще четыре человека.

Как выяснилось в результате проверки, все задержанные являются гражданами Союза Коморских островов – островного государства в Индийском океане.

В данное время пограничники устанавливают, как иностранцы попали в Украину.

За попытку незаконного пересечения госграницы Украины в составе группы, им угрожает штраф от 200 до 500 необлагаемых аналогом минимумов доходов граждан и принудительное возвращение в страну происхождения.

Теги: #мигранты #польша #граница #украина
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Интерфакс-Украина
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