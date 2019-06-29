События

15:19 29.06.2019

Турция получит некоторые технологии в рамках контракта по С-400

1 мин читать
Турция получит некоторые технологии в рамках контракта по С-400

Контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - сказал Песков журналистам.

Как сообщил "Интерфаксу" в минувший вторник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Россия начнет поставку Турции систем ПВО С-400 в июле. "Все согласовано с турецкой стороной. Она готовится принимать нашу технику. Идет плановое обучение. Спланирована в июле поставка", - сказал он.

В свою очередь официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Мария Воробьева сообщила в среду "Интерфаксу", что Россия планирует завершить поставки Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 до конца 2019 года.

"Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца текущего года", - сказала она.

Ранее в июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Турция внесла авансовый платеж за С-400, часть контракта была оформлена в кредит. "Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника", - сказал глава "Ростеха".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Теги: #контракт #песков #турция #пво
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 29.06.2019
Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400

Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400

21:34 23.06.2019
На выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции

На выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции

10:10 19.06.2019
Вашингтон рассматривает варианты санкций против Турции за покупку российских С-400

Вашингтон рассматривает варианты санкций против Турции за покупку российских С-400

12:36 18.06.2019
Песков уверен, что Путин начнет встречу с Зеленским "с правильных фраз"

Песков уверен, что Путин начнет встречу с Зеленским "с правильных фраз"

11:39 18.06.2019
ГП "Антонов" и МВД планируют на осень подписание контракта на производство 13 новых транспортных Ан-178 по заказу ГCЧС и Нацгвардии

ГП "Антонов" и МВД планируют на осень подписание контракта на производство 13 новых транспортных Ан-178 по заказу ГCЧС и Нацгвардии

17:39 17.06.2019
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса из-за неуверенности в новом транзитном договоре с РФ

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса из-за неуверенности в новом транзитном договоре с РФ

01:22 17.06.2019
Турция не намерена соглашаться с требованиями США по С-400

Турция не намерена соглашаться с требованиями США по С-400

13:17 16.06.2019
Войска Асада обстреляли турецкий наблюдательный пункт на северо-западе Сирии

Войска Асада обстреляли турецкий наблюдательный пункт на северо-западе Сирии

08:19 10.06.2019
Минобороны Ирана представил новую систему ПВО

Минобороны Ирана представил новую систему ПВО

10:40 07.06.2019
В Кремле не видят смысла в расширении нормандского формата

В Кремле не видят смысла в расширении нормандского формата

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

Делегация конгрессменов США 30 июня прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

На Донбассе в пятницу боевики 14 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

Делегация конгрессменов США в ближайшие дни прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени нардепа Тымчука (посмертно)

ПОСЛЕДНЕЕ

Умерла вторая пострадавшая от падения дерева в Харьковской области

Кандидат в депутаты в Киевской области разместил агитплакат на сожженном автобусе, который был вещдоком

В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

Полиция выявила сеть "трудовых лагерей", где людей с нарко- и алкозависимостью заставляли выполнять тяжелую работу

На Донеччині відремонтували пошкоджений водопровід Горлівка-Торецьк

В Днепропетровской области автомобиль столкнулся с ж/д платформой

Один человек погиб и двое травмированы в результате падения дерева в Харькове

Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

В Украине с начала июня утонули более 300 человек, в том числе 42 ребенка

В Украине в ближайшие сутки будет прохладно по ночам и тепло днем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА