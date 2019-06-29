Умерла вторая пострадавшая от падения дерева в Харьковской области

В харьковской больнице умерла 27-летняя девушка, пострадавшая в результате падения дерева накануне днем на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов (Харьковская обл.).

"Девушка умерла сегодня в больнице", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

Таким образом, число погибших от падения дерева увеличилось до двух человек.

Как сообщалось, днем 28 июня из-за порыва ветра на территории базы отдыха упало дерево и придавило трех человек. 48-летняя женщина умерла сразу, а 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение в больницу в Харьков.