События

15:02 29.06.2019

Кандидат в депутаты в Киевской области разместил агитплакат на сожженном автобусе, который был вещдоком

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В с.Бышев Макаровского района Киевской области владельцы трех сожженных автобусов, выступавших вещественными доказательствами в уголовном производстве, отдали два из них в аренду кандидату в народные депутаты для использования с целью пиара.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции в Киевской области, три автобуса, которые ранее были уничтожены пожаром, полиция передала на ответственное хранение их владельцам, чтобы затем провести следственные действия и назначить необходимые экспертизы транспортных средств.

"На следующий день во время проведения дополнительного осмотра места происшествия, работники Макаровского отделения полиции обнаружили отсутствие двух автобусов, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и оставлены на хранение на территории сельскохозяйственного обслуживающего кооператива", - сказано в сообщении.

Как выяснили правоохранители, вопреки закону владельцы транспортных средств без согласования с органом досудебного расследования отдали автобусы в аренду кандидату в народные депутаты.

"В дальнейшем кандидат в нардепы на поврежденном транспорте разместил плакаты и использовал его для саморекламы", - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что такие действия негативно повлияли на ход расследования уголовного производства (невозможность проведения экспертиз для установления причин пожара).

По факту незаконных действий владельцев автобусов полиция открыла уголовное производство по ст.356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение каких-либо). Продолжаются следственные действия.

Теги: #киев #выборы
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