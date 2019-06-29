События

14:03 29.06.2019

Полиция выявила сеть "трудовых лагерей", где людей с нарко- и алкозависимостью заставляли выполнять тяжелую работу

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Полиция выявила сеть "трудовых лагерей", где людей с нарко- и алкозависимостью заставляли выполнять тяжелую работу

Полицейские Донецкой области выявили сеть фальшивых "реабилитационных центров" и освободили из трудового рабства около 100 человек.

Как сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук, преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации.

"Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу", - сказано в сообщении.

В ходе спецоперации правоохранители пресекли деятельность трех таких центров: в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

С "трудовых лагерей" были освобождены около 100 человек. Медики проверят состояние их здоровья.

Как установлено, организатор группы – гражданин РФ.

Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.

Теги: #полиция #наркотики
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