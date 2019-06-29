На Донеччині відремонтували пошкоджений водопровід Горлівка-Торецьк

У Донецькій області закінчено ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженої частини водопроводу Горлівка-Торецьк, систему заповнюють водою, повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

"О 17:45 28 червня ремонтні роботи пориву водопроводу завершено і відновлено роботу насосної станції. Станом на 7:00 29 червня відбувається заповнення системи водою", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в суботу уранці.

Порив водопроводу діаметром 900 мм в м. Горлівці (тимчасово непідконтрольна територія України) стався напередодні 28 червня. Без централізованого водопостачання перебувало населення м. Торецька, м. Залізного, м. Північного та смт Південного (близько 43 тис. людей).