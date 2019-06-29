В Днепропетровской области автомобиль столкнулся с ж/д платформой

В г.Подгородное Днепропетровской области автомобиль Mercedes Vito столкнулся с железнодорожной платформой при пересечении пути, в результате ДТП пострадали 4 человека.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Службу спасения в ночь на субботу в 00:16.

"Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС установили, что в результате столкновения с платформой при пересечении железнодорожного пути автомобиля Mercedes Vito пассажиров зажало в салоне поврежденными элементами", - сказано в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц высвободили из поврежденного автомобиля двоих пострадавших.

Всего в результате ДТП пострадали 4 человека.

К оказанию помощи были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.