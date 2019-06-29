События

13:31 29.06.2019

Один человек погиб и двое травмированы в результате падения дерева в Харькове

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В Харькове из-за порыва ветра на троих отдыхающих дерево упало, одна женщина умерла в больнице, еще два человека получили тяжелые травмы.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Харьковской области, накануне, 28 июня, около 14:00 на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов в результате порыва ветра на троих отдыхающих упало дерево.

"Они были доставлены в реанимационное отделение в больницу города Харькова. В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения", - сказано в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: #украина #полиция #харьков
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Интерфакс-Украина
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