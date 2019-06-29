Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

В Луганской области боевики обстреляли территорию г.Золотое-4, в результате чего повреждена крыша дома, жертв среди мирных жителей нет.

Как сообщает в субботу полиция Луганской области на странице в соцсети Фейсбук, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение заместителя главы военно-гражданской администрации г.Золотое о том, что утром в пятницу неизвестные лица со стороны временно оккупированных территорий обстреляли территорию г.Золотое-4.

"В результате обстрела повреждена крыша дома по ул.Вольная, 1. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, задокументировали данный факт. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по стю258 Уголовного кодекса Украины "террористический акт".