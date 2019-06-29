В Украине в ближайшие сутки будет прохладно по ночам и тепло днем

В Украине в ближайшие сутки 30 июня погоду будет определять преимущественно сухая воздушная масса, ночью будет прохладно, днем с запада начнет поступать более теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 21-26°, в западных областях 27-31°.

В Киеве 30 июня без осадков; температура ночью 12-14°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 июня самая высокая температура днем была 34,1° в 1898 году, самая низкая ночью 7,6° в 1894 году.

В Украине 1 июля без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем на Левобережье 24-29 °, на остальной территории 29-34°.

В Киеве 1 июля без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 31-33°.

По состоянию на 9:00 утра субботы, 29 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°, в р.Днепр в пределах г.Киева 22°.