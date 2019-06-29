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10:02 29.06.2019

Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

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Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу призвал президента США Дональда Трампа вести переговоры по спорным торговым вопросам с учетом интересов обеих стран, сообщают официальные китайские СМИ.

Си Цзиньпин отметил, что стороны должны вести подобные переговоры на равных условиях.

Он заверил, что КНР искренне стремится решить разногласия с США, в том числе - по торговле.

Ранее сообщалось, что лидеры обеих стран на встрече в Осаке договорились возобновить переговоры по торговому соглашению.

"Во время состоявшейся 29 июня встречи руководителей Китая и США председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились, что возобновят торгово-экономические вопросы на основе равенства и совместного уважения", - говорится в сообщении агентства "Синьхуа".

По его данным, по итогам встречи обоих лидеров в Осаке американская сторона сообщила, что на данном этапе не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары.

"Торговые делегации двух стран начнут обсуждение конкретных вопросов", - пишут китайские СМИ.

Трамп в Осаке заявил журналистам, что встреча с китайским руководителем "была очень хорошей", "превосходной".

Теги: #сша #торговля #китай
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