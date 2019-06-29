События

09:35 29.06.2019

Кабмин ведет переговоры относительно совместного украинско-французского производства патрульных катеров в Украине для нужд ГПСУ

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Кабмин ведет переговоры относительно совместного украинско-французского производства патрульных катеров в Украине для нужд ГПСУ

Украинское правительство проводит переговоры о совместном украинско-французском производстве патрульных катеров OCEA FPB 98 в Украине, которые будут переданы Морской охране Государственной пограничной службы Украины, сообщил "Урядовый портал".

"Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98!", – сказано на странице портала в Фейсбук в субботу утром.

В информации подчеркивается, что диалог между Украиной и Францией происходит по развертыванию их совместного производства.

Катера имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровое лодкой. Они предусматривают экипаж 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.

Ранее переговоры о перспективах совместного производства малых патрульных судов для нужд ГПСУ анонсировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Теги: #франция #украина #кабмин
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