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09:13 29.06.2019

Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Южной Кореи

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Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризированной зоне на границе Южной Кореи и КНДР.

"После несколько очень важных встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, я отправлюсь из Японии в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином. Будучи там, если председатель КНДР Ким Чен Ын заинтересован, я встречусь с ним на границе (в демилитаризированной зоне), чтобы пожать ему руку и поздороваться", - написал он в Twitter.

В беседе с журналистами Трамп подтвердил, что намерен в рамках визита в Южную Корею после саммита G20 в Осаке посетить демилитаризованную зону, разделяющую два корейских государства.

"Мы туда поедем, мы будем там", - сказал он журналистам, отметив, что посещение продлится "пару минут".

Трамп также сказал: "Если бы я не стал президентом, то уж сейчас была бы война с Северной Кореей".

Затем Трамп сообщил журналистам, что предварительно вопрос о возможной встрече с Ким Чен Ыном с северокорейской стороной не согласовывался.

"Это был пробный шар. Я не знаю, где он (Ким Чен Ын - ИФ), возможно, его сейчас нет в Северной Корее".

Между тем, представитель администрации главы южнокорейского государства Мун Чжэ Ина сообщил журналистам, что пока нет никакого решения по вопросу о встрече президента США и лидера КНДР.

"Ничего еще не решено", - сказал он.

При этом представитель Мун Чжэ Ина подчеркнул: "В нашей позиции, которая заключается в том, что мы хотим продолжения диалога между Северной Кореей и США, не произошло никаких изменений".

Теги: #сша #трамп #кндр
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