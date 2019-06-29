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08:53 29.06.2019

Из-за непогоды отключена часть фонтанов в акватории Русановского канала в Киеве

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Из-за непогоды отключена часть фонтанов в акватории Русановского канала в Киеве

В связи с непогодой, которая произошла в четверг вечером в Киеве, произошло аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В ходе обследования специалистами СВКП "Киевводфонд" электрических сетей и электрооборудования фонтанов было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля. Таким образом, часть фонтанов остается без электропитания к устранению аварийной ситуации", – сказано в сообщении на сайте мэрии в пятницу вечером.

Отмечается, что 28, 29 и 30 июня согласно рабочему графику будут работать восемь гейзерных фонтанов из двенадцати существующих в акватории Русановского канала.

Срок восстановления неработающих четырех фонтанов обещают сообщить дополнительно.

Теги: #киев #фонтаны #непогода
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