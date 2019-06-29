В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод "Горловка-Торецк"

В Донецкой области закончены ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода "Горловка-Торецк", систему заполняют водой, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 17.45 28 июня ремонтные работы порыва водопровода завершены и возобновлена работа насосной станции. По состоянию на 7.00 29 июня производится заполнение системы водой", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Порыв водопровода диаметром 900 мм в г.Горловка (временно неподконтрольная территория Украины) произошел накануне 28 июня. Без централизованного водоснабжения находилось население г.Торецка, г.Железное, г.Пивничное и пгт Пивденное (около 43 тыс. человек).