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08:02 29.06.2019

Huawei получила свыше 80 тыс. патентов по всему миру, включая США

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Huawei получила свыше 80 тыс. патентов по всему миру, включая США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. по состоянию на конец 2018 года получила в общей сложности 87,805 тыс. патентов по всему миру, в том числе 11,152 тыс. в США.

Компания ежегодно выделяет на НИОКР 10-15% доходов, приводит данные Huawei агентство "Синьхуа".

В частности, только в разработку сетей связи стандарта 5G компания к концу прошлого года вложила более $2 млрд. Это "больше, чем общий объем инвестиций в 5G от всех основных поставщиков оборудования в Соединенных Штатах и Европе", - заявил директор компании по юридическим вопросам Сун Люпин.

По его словам, Huawei заплатила более $6 млрд в виде роялти за использование интеллектуальной собственности (ИС) других компаний за последние 30 лет, почти 80% из них получили американские фирмы.

Он подчеркнул, что уважение и защита прав интеллектуальной собственности входит в основные принципы компании Huawei и является краеугольным камнем ее успеха в бизнесе. Сун Люпин призвал не политизировать споры в области ИС.

"За последние 30 лет ни один суд не пришел к выводу, что Huawei занимается вредоносной кражей интеллектуальной собственности", - сказал он. По его словам, "ни одна компания не может стать мировым лидером, воруя у других".

Признав, что Huawei была по обе стороны споров вокруг ИС, которые являются "общим местом в международном бизнесе", Сун Люпин призвал к решению таких вопросов путем судебного разбирательства.

Huawei является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования и лидером в развитии технологии 5G. Ранее в этом году Huawei была внесена в "черный список" компаний, поставки американского оборудования которым могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Теги: #патенты #huawei #мир
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