За минувшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них 16 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 13 раз обстреляли позиции ООС: вблизи Широкино - из стрелкового оружия; около Опытного - из артиллерийских систем калибра 122-мм; три раза неподалеку Авдеевки - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем; трижды возле Водяного - из станковоого противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе Песок - из автоматического гранатомета; район Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраину Марьинки - из 82-мм миномета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 19 раз: район Новгородского - из миномета калибра 120-мм; трижды вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; четыре раза возле Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 82-мм и автоматических гранатометов; четыре раза окраину Южного - из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; около Майского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; район Золотое-4 - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; околицы Светлодарска - из минометов калибра 82-мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; окраины Зайцевого - из автоматических гранатометов; дважды околицы Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Нижнетеплого - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 28 июня трех боевиков уничтожено, и еще трое ранены.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил… Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" боевики совершили один обстрел украинских позиций: вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм.