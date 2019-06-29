Боевики препятствуют мониторингу ситуации беспилотниками ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают осуществлять различные препятствия в выполнении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщили в Украинской стороне СЦКК.

"27 июня в ежедневном отчете СММ ОБСЕ обнародована информация о глушении беспилотных летательных аппаратов Миссии на Донецком направлении. В частности, 25 июня, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала во время полета вблизи населенного пункта Первомайское и у населенного пункта Заря", – сказано в сообщении на странице операции Объединенных сил в Фейсбук в пятницу.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что в соответствии с мандатом СММ, предусматривающий свободный и безопасный доступ по всей Украине, подразделения ВС Украины способствуют и помогают работе Миссии. "Однако вооруженные формирования РФ в привычном для них порядке, препятствуют работе наблюдателей. Поэтому есть все основания утверждать, что противник в данном случае применил мобильную станцию постановки радиопомех Р330Ж "Житель", – подчеркнули в Украинской стороне СЦКК.

В информации отмечается, что тактико-технические характеристики станции позволяют осуществлять подавление аппаратуры потребителей, установленной на летательных аппаратах, на расстоянии не менее 50 км. Кроме того, "Житель" обеспечивает постановку радиопомех переносимым и мобильным наземным станциям систем спутниковой связи, навигационной аппаратуре потребителей спутниковой навигационной системы GPS, а также базовым станциям сотовой связи GSM-900/1800. В отчете СММ неоднократно фиксировалось применения данной станции со стороны противника.

"Таким образом, противник в который раз пытается повлиять на деятельность работы и качество контроля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – констатировали в Украинской стороне СЦКК.