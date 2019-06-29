Путин и Трамп при разговоре поднимали тему военнопленных украинских моряков

Президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным поднял тему украинских моряков, которые находятся в российской тюрьме, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Трамп "говорили об Иране, Сирии, Украине, президент США спрашивал про военных украинских моряков, говорили о других региональных проблемах, о международной торговле".

Песков подчеркнул, что Путин дал американскому президенту необходимые разъяснения по теме, касающейся украинских моряков, задержанных российскими властями в керченском проливе в 2018 году.